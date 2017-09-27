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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Спортсмены из Рязанской области успешно выступили на первенстве мира по джиу-джитсу

16:29 / Спорт

В Подгорице (Черногория) прошло первенство мира по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет. В составе сборной России выступали 12 спортсменов из региона, сообщает сайт министерства физкультуры и спорта области. 10 участников представляли спортшколу «Юпитер» Рязани, еще двое – воспитанники спортшкол «Евпатий Коловрат» (Спасский район) и «Витязь» (Рязанский район).

По итогам соревнований победителями стали Елизавета Шувалова и Даниил Прохоров («Витязь», тренер – Антон Коровин). Серебряными призерами стали воспитанники Заслуженного тренера России Александра Кудинова из СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани Максим Королёв, Денис Королёв и Полина Поротикова.

«Бронзу» в своих весовых категориях завоевали Полина Поротикова, Андрей Сапий, Илья Арефьев, Алексей Лебеденко и Денис Королёв («Юпитер» г. Рязани, тренеры – Заслуженный тренер России Александр Кудинов и тренер Максим Сытник), Егор Севский (тренер – Заслуженный тренер России Олег Ермаков) и воспитанник спортшколы «Евпатий Коловрат» (тренер – Дмитрий Князев) Даниил Горшков.

В итоге 12 юных рязанских бойцов джиу-джитсу привезли с первенства мира-2017 в Черногории 12 медалей: 2 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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