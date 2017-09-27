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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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В Рязани за неделю подешевели сахар, морковь и яблоки, но подорожали лук, капуста и молоко

16:39 / Экономика

Как сообщает сайт администрации областного центра со ссылкой на Рязаньстат, с 19 по 25 сентября в городе снизились цены на сахар-песок (на 4,9 процента), морковь (на 2,9 процента), яблоки (на 2,7 процента). Свинина (за исключением бескостного мяса) подешевела на 1,8 процента, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 1,7 процента, помидоры свежие – на 1,3 процента.

За это же время подорожали лук репчатый, колбаса вареная, капуста белокочанная свежая, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 процента жирности, куриные яйца, соль поваренная пищевая.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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