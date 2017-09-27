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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Жителей Рязанской области предупреждают о возможных заморозках

16:45 / Актуально

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, завтра, 27 сентября, в регионе будет преимущественно облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью по области +2…+7 градусов, местами ожидаются заморозки до - 2 градусов, в Рязани +3…+5 градусов; днём по области +8…+13 градусов, в Рязани +9…+11 градусов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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