Жителей Рязанской области предупреждают о возможных заморозках

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, завтра, 27 сентября, в регионе будет преимущественно облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью по области +2…+7 градусов, местами ожидаются заморозки до - 2 градусов, в Рязани +3…+5 градусов; днём по области +8…+13 градусов, в Рязани +9…+11 градусов.