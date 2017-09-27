На развитие территориального общественного самоуправления в Рязани в следующем году направят более 4 миллионов рублей

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Сергей Карабасов на встрече с активистами ТОС

Подведены итоги 19-го смотра-конкурса «На лучший комитет территориального общественного самоуправления». Исполняющий обязанности главы городской администрации Сергей Карабасов поздравил победителей смотра-конкурса с заслуженными наградами. «Местная власть призвана помогать горожанам, поддерживать их инициативы, направленные на повышение комфортности условий проживания, – подчеркнул Сергей Карабасов. – Мы хотим максимально полно и подробно знать обо всех ваших проблемах с тем, чтобы эффективнее реагировать и вместе с вами решать их». По словам Сергея Карабасова, он планирует побывать во всех городских ТОСах, пообщаться с местными активистами и обсудить развитие каждой конкретной территории. Он также сообщил о том, что в будущем году в Рязани будет реализована муниципальная программа по развитию территориального общественного самоуправления, на эти цели из городского бюджета направят более 4 миллионов рублей.

На смотр-конкурс «На лучший комитет территориального общественного самоуправления» в этом году было подано 228 заявок, решением конкурсной комиссии 98 признаны победителями в номинациях «Лучший общественный проект по месту жительства», «Лучший двор», «Лучший подъезд». Наградами за личный вклад в развитие общественного самоуправления Рязани были отмечены 19 городских активистов ТОС.