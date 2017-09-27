Рязанские журналисты участвуют в дискуссиях XXI фестиваля журналистов "Вся Россия - 2017"

Сегодня, 26 сентября, они приняли участие в работе семинара, на котором обсуждались возможности поиска контента для печатных СМИ. Среди тех, кто поделился своими наработками, были главред газеты "Пензинская правда" Павел Шишкин, главред газеты "Воронежский курьер" Борис Подгайный. Они, в частности, говорили о том, что для привлечения читателей, следует делать спецпроекты, поднимать острые темы, проводить социальные акции. Вместе с тем нужно дизайну газеты уделять пристальное внимание: использовать инфографику, коллажи.

Сегодня же с журналистами встретилась руководитель направления по работе с медиапартнерами соцсети "Одноклассники" Юлия Лебедь. Она рассказала о возможностях, которые дает соцсеть для расширения аудитории средств массовой информации.

А президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге и журналист Саид Бицоев говорили о том, как должна развиваться межнациональная тема в российском информационном пространстве. "Мобильность населения растет, - отметила Маргарита Лянге. - Межэтническая тема актуальна. Журналисту придется об этом рассказывать, и делать это надо корректно". По словам Маргариты Лянге, гильдией разработана образовательная программа и создана школа межэтнической журналистики. Она работает в 23 регионах.