2131 человек пострадал в Рязанской области от укусов клещей в этом году

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, за сезон клещи покусали 762 детей. Чаще всего с жалобами на укусы клещей в медицинские организации обращались жители Касимовского, Клепиковского, Спасского, Кораблинского, Рыбновского, Рязанского районов и Рязани.

В лабораториях исследовали 767 клещей. Из них 10,5 процента были переносчиками клещевого боррелиоза, 6,1 процента – гранулоцитарного анаплазмоза человека и 0,7 процента – моноцитарного эрлихиоза человека.

С начала года в регионе 16 человек заразились клещевым боррелиозом.