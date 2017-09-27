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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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2131 человек пострадал в Рязанской области от укусов клещей в этом году

18:19 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, за сезон клещи покусали 762 детей. Чаще всего с жалобами на укусы клещей в медицинские организации обращались жители Касимовского, Клепиковского, Спасского, Кораблинского, Рыбновского, Рязанского районов и Рязани.

В лабораториях исследовали 767 клещей. Из них 10,5 процента были переносчиками клещевого боррелиоза, 6,1 процента – гранулоцитарного анаплазмоза человека и 0,7 процента – моноцитарного эрлихиоза человека.

С начала года в регионе 16 человек заразились клещевым боррелиозом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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