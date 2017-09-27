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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Наказание в 8 месяцев исправительных работ получил житель Рязани

18:26 / Общество
Он не платил алименты своему ребенку

Как сообщили в прокуратуре Московского района Рязани, суд обязал гражданина выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. С момента возбуждения исполнительного производства гражданин алиментов не платил, трудоустроиться не спешил, на учет в Центр занятости населения в качестве безработного не встал. Задолженность по уплате алиментов составила 16 585 рублей. В суде мужчина свою вину полностью не признал. Ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием части средств из заработка в доход государства.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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