Наказание в 8 месяцев исправительных работ получил житель Рязани

Он не платил алименты своему ребенку

Как сообщили в прокуратуре Московского района Рязани, суд обязал гражданина выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. С момента возбуждения исполнительного производства гражданин алиментов не платил, трудоустроиться не спешил, на учет в Центр занятости населения в качестве безработного не встал. Задолженность по уплате алиментов составила 16 585 рублей. В суде мужчина свою вину полностью не признал. Ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием части средств из заработка в доход государства.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.