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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Игроки ФК «Рязань» сыграли товарищеский матч с воспитанниками Рыбновской школы-интерната

18:33 / Общество
Игроки ФК «Рязань» сыграли товарищеский матч с воспитанниками Рыбновской школы-интерната

Как сообщает пресс-служба клуба, ФК «Рязань» поддержал инициативу благотворительного фонда «Милосердие детям» и провел открытый урок в Рыбновской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В гости к детям отправились капитан команды ФК «Рязань» Олег Елисеев, защитник Маханур Гамзатов и воспитанник рыбновской школы футбола Александр Барков. К ребятам в гости приехали и футболистки ФК «Рязань-ВДВ». Для детей младших классов спортсмены провели «Веселые старты». Со старшеклассниками спортсмены сыграли товарищеский матч.

В завершение встречи футболисты ФК «Рязань» преподнесли в подарок футбольной команде школы-интерната мячи. А еще пригласили детей на домашние матчи ФК «Рязань» и ФК «Рязань-ВДВ». Ближайший из них футбольный клуб «Рязань» проведет 30 сентября, в субботу, против команды «Зоркий» из Красногорска. Начало в 17:00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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