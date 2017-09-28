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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Рязанцы смогут прийти на прием к руководителю следственного управления Следственного комитета России по области и Уполномоченному по правам ребенка в регионе

09:00 / Актуально

5 октября с 10.00 до 13.00 руководитель СУ СК России по области Владимир Махлейдт и Уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Мухина проведут совместный прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних.

Прием пройдет в следственном управлении по адресу: г. Рязань, ул. Садовая, д. 44. При себе заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

С 26 сентября по 3 октября этого года производится предварительная запись на прием по телефону: (4912) 28-05-25. В ходе предварительной записи будут фиксироваться персональные данные лица, суть обращения, контактная и иная имеющая значение для организации приема информация.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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