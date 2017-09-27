Жительница Рязанской области получала стипендию за несуществующего студента

Как сообщает сайт прокуратуры области, по материалам регионального Управления ФСБ России в отношении сотрудницы одного из учебных заведений Шацка было возбуждено уголовное дело. Женщину обвинили в хищении средств из стипендиального фонда учреждения.

В судебном заседании было установлено, что в августе 2015 года 34-летняя сотрудница техникума предоставила в приемную комиссию подложные документы, необходимые для зачисления Комарова Н.М., 1994 г.р., в студенты техникума по очной форме обучения по специальности «сварщик».

На студента-«невидимку» оформили стипендию и компенсацию стоимости питания, которые перечислялись на банковскую карту, открытую на имя Комарова Н.М. Всего за период с октября 2015 по июнь 2016 года подсудимая получила и присвоила себе почти 14 тысяч рублей.

В судебном заседании женщина свою вину признала в полном объеме, возместила ущерб учебному заведению.

Суд назначил мошеннице штраф в размере 5000 рублей.