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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Представители Рязанской области приняли участие в стратегической сессии АСИ

18:55 / Общество

26 сентября в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» состоялась стратегическая сессия «Организация пилотного проекта по системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами». В ее работе приняли участие представители Рязанской области.

Сессия прошла в рамках исполнения поручений Президента РФ В.В. Путина, данных главой государства по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных объединений и волонтерского движения.

В сессии участвовали представители министерства труда и социальной защиты РФ, министерства здравоохранения РФ, министерства экономического развития РФ, министерства финансов РФ, ряда регионов России, благотворительных организаций, экспертного сообщества.

Обсуждались вопросы реализации пилотного проекта по системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. По итогам сессии планируется выработать общую стратегию реализации инициативы и внести предложения по разработке региональных «дорожных карт».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 сентября 2017 года
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