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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Губернатор Николай Любимов поздравил работников туристической отрасли Рязанской области с профессиональным праздником

09:05 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники туристической отрасли Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Туриндустрия становится одной из наиболее перспективных отраслей экономики Рязанской области. Развитие туризма способствует созданию дополнительных рабочих мест, повышает инвестиционную привлекательность региона, стимулирует формирование современной инфраструктуры и Рязани, и в районах.

У нас есть все возможности для дальнейшего укрепления отрасли. Рязанская область имеет большой культурный и рекреационный потенциал: богатейшую природу, памятники истории и культуры, интересные объекты, связанные с именами знатных земляков, прославивших нашу Родину. Мы будем максимально эффективно использовать эти мощные резервы.

Нам предстоит продолжить развитие всех видов туризма: культурно-познавательного, рекреационного, лечебно-оздоровительного, событийного, исторического, детского, делового, круизного, социального, спортивного, экологического, сельского, гастрономического.

Мы планируем расширять участие в межрегиональных маршрутах, что обеспечит возможность выхода на более высокий уровень и по качеству турпродукта, и по объемам туристского потока.

Уверен, что нам удастся достичь поставленных целей, потому что в туриндустрии нашего региона работают талантливые, высокопрофессиональные специалисты. Во многом благодаря их труду и преданности своему делу Рязанская область славится особым гостеприимством и радушием. Свидетельство тому – ежегодно увеличивающееся количество желающих посетить наш регион.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всех намеченных планов!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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