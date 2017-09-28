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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Губернатор Николай Любимов поздравил работников системы дошкольного образования Рязанской области с профессиональным праздником

09:10 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники системы дошкольного образования Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы отдаем дань уважения труду дошкольного педагога, который становится для своих маленьких воспитанников самым первым наставником. Очень важно, чтобы детей встречали по-настоящему преданные своему делу люди, заботливые, мудрые и понимающие, умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать их, развить таланты и способности. Именно так работают рязанские воспитатели – с душой, большой самоотдачей и ответственностью.

Сегодня укреплению сети ДОУ Рязанской области, созданию всех необходимых условий для комфортного пребывания и современной подготовки детей уделяется самое пристальное внимание. В регионе в настоящее время полностью обеспечена потребность в местах для детей от 3 до 7 лет. Кроме того, мы стараемся сделать все, чтобы каждый ребенок раннего возраста имел возможность посещать детский сад. Это одна из значимых задач по повышению качества жизни людей. В регионе обязательно продолжится работа по созданию дополнительных групп и новых дошкольных учреждений, прежде всего в тех муниципалитетах, которые активно развиваются. Мы будем и в дальнейшем совершенствовать материально-техническую базу ДОУ, внедрять передовые образовательные и воспитательные методики и программы, последовательно повышать социальное благополучие работников детсадов.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в работе, творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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