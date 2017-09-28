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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников дошкольных образовательных учреждений с профессиональным праздником

09:14 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие воспитатели! Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дошкольный возраст – важнейший период в жизни каждого ребенка. В это время формируются характер и индивидуальность, закладываются нравственные ценности. Заинтересовать малышей, развить их таланты и способности может только опытный, мудрый и внимательный наставник, понимающий внутренний мир своих подопечных. Быть воспитателем – высокое призвание, огромная ответственность и поистине неоценимый труд.

Рязанским педагогам присущи искренняя любовь, доброжелательное и заботливое отношение к детям, душевная теплота и щедрость.

В нашем регионе развитию, повышению качества и доступности дошкольного образования уделяется особое внимание. Сегодняшние детские сады отвечают современным стандартам: совершенствуется материально-техническая база, внедряются инновационные методики и программы обучения. С каждым годом открывается все больше развивающих центров дополнительного образования, которые дают возможность юным рязанцам лучше подготовиться к школе, а родителям обрести бесценный опыт воспитания.

От всей души благодарю вас, дорогие сотрудники дошкольных учреждений, за преданность своему делу, заботу о благополучии подрастающего поколения!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой творческой энергии! Пусть работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благородный труд станут искренние улыбки и достижения ваших воспитанников!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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