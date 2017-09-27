Спортивный курьер

Если бы не травма капитана

Рязанцы начали подготовку к очередному сезону Ночной хоккейной лиги. Во Владимире проведен турнир на «Кубок ледового дворца Полярис». Помимо хозяев в его розыгрыше приняли участие коллективы Московской, Ивановской, Вологодской, Ярославской и Рязанской областей. Наш регион представлял «Автоимпорт», выступавший в таком составе: вратари: Гребеньков и Белик, защитники: Борисов, Игнатьев, Ермаков, Ганишин и Мелихов, нападающие: Гуров – Дойниченко – Власов, Султанаев – Матюшкин – Баранов, Лескин – Маслов – Смирнов, Суриков – Кривченков – Сидоров.

В первом матче рязанцы скрестили клюшки с череповецким коллективом «Синтезгрупп». Удачное начало (за первые минуты рязанцы дважды добились успеха) позволило «Автоимпорту» уверенно контролировать матч и довести его до победы – 8:5. Шайбы в ворота соперников провели Игорь Власов и Эдуард Султанаев (по две), Олег Смирнов, Алексей Сидоров, Андрей Дойниченко и Сергей Маслов. Вечером «Автоимпорт» встретился с ярославским «Торпедо». Рязанцы не пропустил ни одной шайбы. Итог (4:0) вполне устроил нашу команду. Шайбы забросили Сергей Борисов, Игорь Власов, Андрей Дойниченко и Игорь Кривченков.

Третья игра менее чем за сутки – очень жесткий график для команд дивизиона Ночной хоккейной лиги «Любитель 40+». К тому же игрались поединки по 75 минут «грязного» времени, что больше обычного регламента. Рязанцы быстро открыли счет (Игорь Власов), однако щелковский «Атлант» реализовал большинство – 1:1. Во втором периоде Олег Смирнов после ювелирной передачи Геннадия Лескина вывел команду вперёд – 2:1. В начале третьего периода игроки «Атланта» опять блеснули розыгрышем «лишнего игрока» и уравняли чашу весов. К сожалению, получил травму капитан рязанцев Олег Смирнов, и «автомобилисты» вынужденно перешли на игру в три тройки. Довести матч до серии буллитов не удалось. Соперники победили – 3:2. В итоге рязанцы заняли второе место.

Лиха беда – начало…

С победы начал первую домашнюю серию чемпионата высшей хоккейной лиги ХК «Рязань»: поверженной оказалась «Ижсталь» из Ижевска – 3:1. Перед началом матча с напутственными словами к участникам обратились исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова и президент региональной федерации хоккея с шайбой Андрей Глазунов. Они пожелали хоккеистам отличной игры, больших побед.

В этот раз победу на льду Дворца спорта «Олимпийский» одержали рязанцы. Счет открыл только что покинувший скамейку штрафников Юрий Бондырев – он разыграл шайбу с Данилом Юртайкиным, после ответной передачи направил каучуковый диск в дальнюю «девятку» ворот. Во втором тайме соперники сравняли результат, а в третьем игровой инициативой полностью завладели хозяева площадки. Пас-конфетка Юртайкина «нашел» клюшку Александра Репьяна, и тот не сплоховал. Вскоре отличился Кирилл Маслов, завершивший дальним броском от синей линии передачу Александра Лебедева.

«Я благодарю ребят за проявленный бойцовский характер, а также болельщиков за хорошую поддержку, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Рязань» Игорь Жилинский. – К счастью, наконец-то реализовали большинство, что нам не удавалось в предыдущих матчах. Впрочем, об этой игре уже надо забыть, надо восстанавливаться и готовиться к следующим поединкам».

«Рязань» выступала в таком составе: Черепенин, Лесников – Мнацян, Рукин – Карпов – Леснухин; Маслов – Седунов, Иванов – Воробьев – Лебедев; Завгородний – Исангулов, Кудрявцев – Картошкин – Фатеев; Юртайкин – Бондырев – Репьях, Дубинин, Злобин.

Цена удаления

«Рязань» дома потерпела поражение в матче первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Запад»). Оставшись в самом начале поединка в меньшинстве, наша дружина пропустила два гола от команды «Торпедо-Москва». Решающей стала тринадцатая минута: получив две желтые карточки за грубую игру, поле покинул Александр Скляров. Несмотря на потерю в составе, рязанцы мало в чем уступали торпедовцам. И все же мяч побывал в сетке хозяев поля: наш голкипер ошибся на выходе, и Александр Елисеев головой послал мяч в цель. В компенсированное время столичные футболисты забили второй гол.

«Не получилось хорошо сыграть из-за удаления, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян. – Было много борьбы, а по содержанию – не хватало изюминки. Второй гол – тоже наша вина. Хотя скажу, мяч вышел за пределы поля, это было видно, но арбитры этого не хотели заметить».

Да, случившееся вызвало немало споров. Наш вратарь Сергей Правкин пытался доказать арбитру, что мяч покинул поле, но в ответ получил желтую карточку. «Рязань» выступала в таком составе: Правкин, Лабзин, Мещеряков (Зайцев, 72), Коляев (Сапельников, 40), Шахназаров (Митин, 61), Ваганов, Маричев, Скляров, Кулешов (Гамзатов, 46), Ващенко, Елисеев (Гришин, 46).