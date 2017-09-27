Под флагом «Рязанских смотрин»

Международный фестиваль театров кукол – это не только спектакли, праздник для зрителей, артистов, режиссеров, но и крупнейший форум для деятелей театра кукол из разных регионов и стран. По сути, наш город раз в два года на несколько дней становится центром общения и образования для кукольников.

«Цунами, которое сносит на пять дней»

XVI «Рязанские смотрины» собрали много гостей. От третьекурсников Нижегородского театрального училища им. Е. Евстигнеева (педагог Александр Чудинов) до ведущих деятелей Международного Союза деятелей театров кукол (UNIMA): профессора Варшавской театральной академии Марека Вашкеля, президента болгарского центра УНИМА Виктора Бойчева.

Впервые на стажировку приехали два русскоговорящих деятеля театров кукол из зарубежья, получившие совместный грант УНИМА, Союза театральных деятелей РФ и «Смотрин», – Анхбаатар Буд из Монголии и Самсон Мовсесян из Армении. В рамках программы «Творческая командировка СТД РФ» на фестивале побывали семеро российских кукольников (из Екатеринбурга, Мурманска, Чебоксар, Астрахани и других городов). А самое масштабное меро­приятие – двухдневный семинар руководителей театров кукол, где лучшие специалисты прочли лекции по актуальным вопросам театрального дела для тридцати участников.

Во время «Смотрин» состоялось заседание Совета Российского национального центра УНИМА, президентом которого является Елена Иванова (г. Иваново).

– Главный вопрос, который обсуждался, – рассказала Елена Энгельсовна, – празднование 60-летия Российского центра в следующем году (а в 2019 году международная организация отметит свое 90-летие). Мы живем далеко друг от друга, но работается нам весело, споро: и человеческие отношения хорошие, и мысли о театре объединяют. И директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, и художественный руководитель Валерий Шадский – члены Совета (Валерий Николаевич – Почетный член УНИМА, член Международного совета). «Рязанские смотрины» – один из моих любимых фестивалей. Он как цунами, которое сносит на пять дней, – это любовь, творчество. А Шадский и Кириллов – это два наших «столпа», они умеют организовать все на высоком уровне.

«Фестиваль – это колоссальный труд и любовь»

Ольга Глазунова, заведующая кабинетом театров для детей и театров кукол СТД РФ, знает «Рязанские смотрины» почти с самого их рождения:

– Фестивалю 28 лет. В наше время – это очень долгий срок, трудно не просто выстоять, выдержать, но еще и поднять «Смотрины» на такой уровень. Без колоссального труда, любви это сделать невозможно.

Мне кажется, что фестиваль-2017 сложился, программа интересная, разнообразная. Представлена не только Россия, но и семь зарубежных театров. Это стоит очень больших усилий. Есть несколько спектаклей, которые выделила для себя: они близки мне по духу, я высоко ценю их профессионализм. Начну с хозяев.

«Лафертовская маковница» Погорельского в постановке белорусского режиссера Олега Жюгжды – замечательный спектакль. Жюгжда уже в третий раз работает в Рязани, и то, что актеры и режиссер так почувствовали друг друга, так «спелись», – очень важно. Это «чистый», стильный спектакль. Артисты блестяще работают и в живом плане, и с куклой (а кукла сложная, необычная, почти гуттаперчевая), все так профессионально и артистично делают – радуют и глаз, и душу. К сожалению, второй рязанский спектакль, «Золушку» Валерия Шадского, не удалось посмотреть.

Важная для меня работа – «Чайка» Чехова, поставленная Олегом Жюгждой в возглавляемом им Гродненском театре. Этот спектакль представляется невероятно интересным. Сначала удивил сам ход, когда персонажи – герои кукольного театра Треплева. А потом подумала – почему бы нет? Начало XX века, многие увлекаются куклами – и сразу все «выстроилось».

Интересен спектакль «Попугай и веники» пензенского театра «Кукольный дом». Режиссер Владимир Бирюков поработал с пьесой Николая Коляды, многое в ней изменил. И актеры предстали в новом качестве: Бирюков прекрасно работает с артистами. Мне кажется, это очень серьезная работа. Выделю и спектакль саратовцев по пьесе Ежи Брошкевича в постановке Геннадия Шугурова – сложный, требующий от зрителя напряжения и работы. Молодые актеры играют очень интересно, хотя им безумно сложно запомнить, наполнить смыслом и глубиной такой текст, это колоссальный труд.

Озорно, с юмором сделан спектакль «Про девочку Аленку и ее гусенка» оренбургского театра «Пьеро» (режиссер Александр Ярилов). Может быть, он напоминает мультфильм, и это – сознательный ход. В театре ушли от текста, слов почти нет: пьеса Нины Гернет «Гусенок» написана очень давно, сегодня ее было бы сложно слушать. Меня всегда трогает (в хорошем смысле слова), как художник Марина Ярилова невероятно интересно работает с цветом, что важно для детского представления.

Очень рада, что фестиваль «Рязанские смотрины» развивается. Дай Бог, чтобы он продолжался как можно дольше и его организаторам хватало сил на все.

«Мы всегда говорим о простых вещах»

И под занавес фестивальных заметок – краткая беседа с актерами из Испании, впервые приехавшими в Рязань. Пара из Барселоны, Хосе Антонио Пучадес Мартинес и Хульета Карен Гаскон Роке, мгновенно завоевала всеобщую любовь на фестивале. Их независимая труппа Zero en conducta на «Смотринах» отметила пятилетие. Артисты представили пластическую композицию Allegro ma non troppo, рассказав на языке тела, жестов, масок и предметов, историю любви.

– Для меня этот спектакль – о том, как хрупка любовь. Другие ваши представления – тоже о ней?

– Не только. Мы всегда говорим о простых вещах, о том, через что прошли сами, не берем чью-то концепцию. Есть спектакли о воспоминаниях, об отношении к смерти, есть об одиночестве, о мечтах.

– То есть – о чувствах?

– Да, всегда о чувствах, о состоянии души.

– Язык вашего театра интернационален. Где ваша труппа уже побывала?

– Мы объездили около 20 стран: конечно, много выступали в Европе (от Англии, Португалии до Румынии, Болгарии), были в Мексике, Корее, Турции, в России (в Перми). Язык пластики и жеста понятен во всем мире.

– Ваши впечатления о Рязани?

– Мы гуляли по городу, были в Пощуповском монастыре и в Константинове. Здесь очень красиво, и погода хорошая! И главное – замечательные люди, изумительный прием на фестивале.