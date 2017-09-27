Скромное обаяние прозы Паустовского

Литературное наследие писателя обсудили на научных чтениях

В Рязани и Клепиковском районе Рязанской области состоялись научные чтения «Наследие К.Г. Паустовского: литературно-краеведческий и эколого-просветительский аспекты». Мероприятие проводилось в рамках регионального этапа международной научно-практической конференции «Литературное наследие Константина Паустовского в XXI веке: актуальность и проблемы интерпретации».

Организаторами чтений, приуроченных к 125-летию со дня рождения писателя, чье имя и творчество тесно связаны с нашим краем, стали: Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, национальный парк «Мещера».

В большом зале Рязанской областной универсальной научной библиотеки прошло пленарное заседание, на котором прозвучало почти 20 выступлений на темы, охватывающие весь спектр жизни и творчества прославленного писателя. Докладчики из МГУ имени М.В. Ломоносова, РГУ им. С.А. Есенина, краеведы, преподаватели школ и вузов Рязани, Московской, Рязанской, Тульской областей, Москвы и Красноярска, Беларуси, Китая рассказали о многообразии и вариативности работы с его богатейшим наследием.

Гостей чтений тепло приветствовали директор библиотеки имени Горького, кандидат психологических наук Наталья Гришина, директор Московского литературного музея-центра К.Г. Паустовского, кандидат культурологии Анжелика Дормидонтова, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, кандидат филологических наук Максим Скороходов, начальник отдела науки национального парка «Мещера» Алина Косякова.

Н. Гришина открыла пленарное заседание докладом «Деятельность Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького по популяризации наследия К.Г. Паустовского». «Библиотека имени Горького, как центральная библиотека региона, главный информационный центр, собирает все печатные источники – как произведения самого писателя, так и материалы о нем», – сказала она. Так, например, в фондах библиотеки имеется несколько собраний сочинений автора разных годов издания и различных издательств, среди которых одно – прижизненное и одно, вышедшее в свет в год смерти Константина Георгиевича.

Имя Паустовского в библиотеке звучит на мероприятиях самого разного формата: книжные и фотовыставки, заседания клуба краеведов и клуба «ОЛИМП». 125-летию писателя посвящен межрегиональный литературно-художественный конкурс «Природа и человек». В нем приняли участие 200 человек из 47 регионов России, а также Казахстана, Украины, Германии, США. Самый юный участник, одиннадцатилетний Илья Выговский из Владивостока, написавший проникновенное и аналитическое по содержанию эссе, претендует на Гран-при.

Итоги конкурса огласят на межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир», который открывается 4 октября. К слову, на книжном форуме отрывки из произведений Паустовского будут звучать в исполнении молодых актеров Рязанского театра драмы.

С большим интересом гости чтений выслушали доклад доктора исторических наук, профессора РГУ им. С.А. Есенина А. Севастьяновой «Спас-Клепиковские реалии 50-60-х годов XX века и их отражение в переписке К.Г. Паустовского». Для многих стало открытием, что в эпистолярном жанре, сугубо реалистичном и строго фактографическом, Паустовский столь же описателен и поэтичен, как в лучших своих художественных произведениях. В одном из писем к жене В.В. Навашиной-Паустовской он писал из Солотчи: «В доме и усадьбе просторно, чисто и такая тишина, что у меня первый день все время звенело в ушах. Настурция цветет очень пышно, расцвели все подсолнухи и портулаки. Беседка в саду стала совершенно пурпурной от осеннего винограда. Дни стоят необыкновенные – золотые и тихие. Вчера уже летели журавли…»

Вниманием публики завладел и Дмитрий Филиппов, кандидат исторических наук, заместитель директора по научно-методической работе ГАРО, чье выступление «Рязанский историко-культурный контекст в произведениях мещерского цикла К.Г. Паустовского» стало органичным продолжением темы вышеназванного лектора. Речь шла о языковой выразительности и достоверности рассказов и очерков, но, как нам теперь известно, многие письма писателя, если не делать предварительных оговорок, сопоставимы по своей образности с прозой.

Организаторы выразили благодарность гостям из дальнего и ближнего зарубежья, которые почтили своим присутствием научные чтения. Татьяна Сивова, магистр гуманитарных наук, старший преподаватель кафедры журналистики Гродненского государственного университета им. Янки Купалы (Беларусь), представила доклад «Индивидуально-авторская перцепция пространства леса (на материале произведений мещерского цикла К.Г. Паустовского)». Аспирантка МГУ им. М.В. Ломоносова Гун Цинцин (г. Цанчжоу, Китай) рассказала о переводе «Золотой розы» Паустовского в Китае.

Участников чтений ждала обширная культурная программа. Они посетили Солотчу, Дом-музей И.П. Пожалостина, совершили пешую прогулку по экологической тропе Паустовского, побывали на знаменитом Кордоне-273. На «круглом столе» «Экологическое просвещение и литературное наследие К.Г. Паустовского: опыт и перспективы межрегионального сотрудничества» были подведены итоги научных чтений. Общий вывод таков: произведения писателя остаются актуальными, с ними надо продолжать работу, в наше взбаламученное время лирико-романтическая проза Паустовского необходима, как освежающий глоток родниковой воды и чистого воздуха.

Ольга Челышева