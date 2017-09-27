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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Отдых нового формата

00:01 / Авторская колонка
Отдых нового формата

Проводить выходные дни, лежа на диване перед телевизором, – стереотип, кажется, потерявший актуальность. Минувшие суббота и воскресенье наглядно показали, что рязанцы предпочитают отдыхать активно, спортивно, нестандартно. Только на территории области 23 и 24 сентября прошло несколько соревнований, в которых приняли участие спортсмены разного уровня подготовки – от сегодняшних воспитанников спортшкол до ветеранов без ограничения возраста.

В субботу состоялось городское ориентирование «Бегущий город». Это относительно новая форма спортивного ориентирования, которую можно охарактеризовать как познавательно-состязательное краеведение. Задача участников, которых год от года все больше, за кратчайшее время найти заданные организаторами городские объекты. Это могут быть отдельные здания, объекты, связанные с теми или иными событиями истории или культуры, памятники, музеи и т.д. При этом перемещаться по городу можно любым способом: пешком, на общественном или личном транспорте, велосипеде, роликах или самокате. Примечательно, что кроме Рязани проект «Бегущий город», появившийся в начале 2000-х, реализуется в Екатеринбурге, Казани, Нью-Йорке, Будапеште и Лондоне.

В этот же день в Рыбном прошел очередной рыбатлон – смесь рыбалки и бега. Тоже довольное новое явление в спортивном мире. Согласно правилам, участнику нужно бегом добраться до рыбнища – места, которое отведено для ловли. Здесь он берет наживку, разматывает удочку, забрасывает ее и ждет клева. Как только будет первый улов, спортсмен вновь бежит круг. Если в биатлоне спортсмены преодолевают дистанцию с ружьем и на лыжах, то в рыбатлоне – с удочкой наперевес и бегом. Таким образом, для победы нужно как можно быстрее поймать две рыбы и в общей сложности трижды одолеть дистанцию. Подобные соревнования появились сравнительно недавно и стремительно набирают популярность, «переманивая» на свои старты представителей различных спортивных дисциплин.

Безусловно, самым массовым спортивным событием выходных в регионе стали соревнования по бегу «Соборная верста». Если кто-то считает, что участие в них принимают только атлеты спортшкол в добровольно-принудительном порядке, то он ошибается. Всю предшествующую соревнованиям неделю любители бега, встречаясь на пробежках в ЦПКиО, Лесопарке или на «Спартаке», непременно спрашивали друг друга: «Версту бежишь?» Не бежали из них только те, кто уезжал на Московский марафон, а таких было 50 человек! И несколько счастливчиков в эти дни «променяли» «Соборную версту» на берлинский мейджор – один из шести главных в мире легкоатлетических забегов на 42 километра.

Об этом надо сказать отдельно. Трое из клуба любителей бега «Рязань» (Александр Сидоров, Дмитрий Серебряков и Николай Кириллов) и председатель правления Живаго-банка Алексей Рубежный выиграли счастливые билеты на марафон в Берлине. Да! Чтобы получить право бежать мейджор, нужно либо иметь фантастически быстрый (для любителя) результат на одном из предыдущих марафонов, либо победить в розыгрыше лотов. Безусловно, участие в таком забеге – одно из главных событий для любого спортсмена.

«Ты чувствуешь себя частицей огромного бегового интернационала, когда рядом бегут люди из Австралии, Канады, Мексики, Японии… По организации забегов российские соревнования уже не слишком отстают от марафонов-мэйджоров, но есть одно серьезное отличие: это поддержка зрителей. Почти всю дистанцию ты бежишь в людском коридоре», – рассказал Александр Сидоров.

«В Берлине марафон – это праздник для всего города, о нем знают, кажется, все люди. Продавцы в магазинах, работники гостиниц – все тебя поздравляют, улыбаются. В этот день в Берлине были выборы в бундестаг, но на марафон это никак не повлияло», – поделился впечатлениями Николай Кириллов.

Недавно «РИА Рейтинг» опубликовало информацию о том, что Рязань заняла 15 место в России по приверженности горожан к здоровому образу жизни. На мой взгляд спортсмена-любителя, оценка объективная и, судя по наметившимся тенденциям, позиции Рязани в этом рейтинге будут только укрепляться. В ближайшее воскресенье в Рыбном пройдет 37-й Есенинский пробег. Примечательно, что в этом году преодолеть полумарафонскую дистанцию изъявили желание около 200 легкоатлетов (например, в 2016-м таких было немногим полусотни). А еще в октябре впервые в нашем городе начнет работу студия бега – по сути первая спортивная школа бега для взрослых. Она появится на базе фитнес-клуба «Фит-элит». Но об этом мы расскажем отдельно в одном из ближайших выпусков газеты.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
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