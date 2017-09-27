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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

00:01 / Праздник

Уважаемые работники системы дошкольного образования Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы отдаем дань уважения труду дошкольного педагога, который становится для своих маленьких воспитанников самым первым наставником. Очень важно, чтобы детей встречали по-настоящему преданные своему делу люди, заботливые, мудрые и понимающие, умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать их, развить таланты и способности. Именно так работают рязанские воспитатели – с душой, большой самоотдачей и ответственностью.

Сегодня укреплению сети ДОУ Рязанской области, созданию всех необходимых условий для комфортного пребывания и современной подготовки детей уделяется самое пристальное внимание. В регионе в настоящее время полностью обеспечена потребность в местах для детей от 3-х до 7 лет. Кроме того, мы стараемся сделать все, чтобы каждый ребенок раннего возраста имел возможность посещать детский сад. Это одна из значимых задач по повышению качества жизни людей. В регионе обязательно продолжится работа по созданию дополнительных групп и новых дошкольных учреждений, прежде всего в тех муниципалитетах, которые активно развиваются. Мы будем и в дальнейшем совершенствовать материально-техническую базу ДОУ, внедрять передовые образовательные и воспитательные методики и программы, последовательно повышать социальное благополучие работников детсадов.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в работе, творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья!

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

 

Дорогие воспитатели!
Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дошкольный возраст – важнейший период в жизни каждого ребёнка. В это время формируются характер и индивидуальность, закладываются нравственные ценности. Заинтересовать малышей, развить их таланты и способности может только опытный, мудрый и внимательный наставник, понимающий внутренний мир своих подопечных. Быть воспитателем – высокое призвание, огромная ответственность и поистине неоценимый труд.

Рязанским педагогам присущи искренняя любовь, доброжелательное и заботливое отношение к детям, душевная теплота и щедрость.

В нашем регионе развитию, повышению качества и доступности дошкольного образования уделяется особое внимание. Сегодняшние детские сады отвечают современным стандартам: совершенствуется материально-техническая база, внедряются инновационные методики и программы обучения. С каждым годом открывается все больше развивающих центров дополнительного образования, которые дают возможность юным рязанцам лучше подготовиться к школе, а родителям обрести бесценный опыт воспитания.

От всей души благодарю вас, дорогие сотрудники дошкольных учреждений, за преданность своему делу, заботу о благополучии подрастающего поколения!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой творческой энергии! Пусть работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благородный труд станут искренние улыбки и достижения ваших воспитанников!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
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