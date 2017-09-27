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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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27 сентября – Всемирный день туризма

00:01 / Праздник

Уважаемые работники туристической отрасли Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Туриндустрия становится одной из наиболее перспективных отраслей экономики Рязанской области. Развитие туризма способствует созданию дополнительных рабочих мест, повышает инвестиционную привлекательность региона, стимулирует формирование современной инфраструктуры и Рязани, и в районах.

У нас есть все возможности для дальнейшего укрепления отрасли. Рязанская область имеет большой культурный и рекреационный потенциал: богатейшую природу, памятники истории и культуры, интересные объекты, связанные с именами знатных земляков, прославивших нашу Родину. Мы будем максимально эффективно использовать эти мощные резервы.

Нам предстоит продолжить развитие всех видов туризма: культурно-познавательного, рекреационного, лечебно-оздоровительного, событийного, исторического, детского, делового, круизного, социального, спортивного, экологического, сельского, гастрономического.

Мы планируем расширять участие в межрегиональных маршрутах, что обеспечит возможность выхода на более высокий уровень и по качеству турпродукта, и по объемам туристского потока.

Уверен, что нам удастся достичь поставленных целей, потому что в туриндустрии нашего региона работают талантливые, высокопрофессиональные специалисты. Во многом благодаря их труду и преданности своему делу Рязанская область славится особым гостеприимством и радушием. Свидетельство тому – ежегодно увеличивающееся количество желающих посетить наш регион.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всех намеченных планов!

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
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