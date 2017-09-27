Актуально для региона

Губернатор области Николай Любимов принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак провел заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В работе принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На заседании шла речь о механизмах реализации инициативы Президента РФ Владимира Путина о реструктуризации задолженности регионов. О начале нового проекта глава государства заявил 22 сентября на заседании Президиума Госсовета. По словам Президента РФ Владимира Путина, в 50 регионах долг превышает половину собственных доходов, а в восьми – он выше, чем собственные доходы, и это абсолютно критический уровень. На обслуживание и погашение долга отвлекаются значительные средства, которые можно было бы направить на цели социально-экономического развития. Глава государства напомнил, что в последние три года ведется активное замещение дорогих коммерческих кредитов бюджетными. «Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам», – подчеркнул Президент РФ. Он уточнил, что с 1 января 2018 года начинается программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанная как минимум на семь лет. В ходе работы Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Участники заседания обсудили условия реструктуризации задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам, вопросы, связанные с межбюджетными трансфертами, принципами их предоставления, прогнозными параметрами консолидированных бюджетов субъектов РФ на 2018 год.

Комментируя итоги заседания, губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что вопрос реструктуризации задолженности чрезвычайно актуален для региона. «Инициатива, которую озвучил Президент РФ В.В. Путин на заседании Госсовета, очень значима. Сегодня мы обсуждали механизмы выполнения этого поручения, механизмы реструктуризации задолженности регионов России по бюджетным кредитам. Регионам дают отсрочку от 7 до 12 лет. И мы в следующем году будем платить всего лишь 5% от того, что должны были заплатить в целом. Это позволяет Рязанской области направить средства на социальную сферу, на строительство каких-либо объектов. Фактически, мы получаем дополнительные средства из федерального бюджета. Мы сможем их направить на важные для Рязанской области цели», – сказал Николай Любимов.