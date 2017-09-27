Власть слышит жителей

Губернатор Николай Любимов обратился к прокурору области с просьбой разобраться в спорной ситуации в с. Заборье

В связи с обращением граждан в адрес губернатора по поводу спора о статусе дороги между ООО «Санаторий «Старица» и местными жителями ряда домов села Заборье, глава региона Николай Любимов 11 сентября 2017 года направил письмо прокурору Рязанской области Олегу Чернышу. В документе содержится просьба рассмотреть вопрос по существу и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.