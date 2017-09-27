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Выпуск № 170 (5457)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Власть слышит жителей

00:01 / Из официальных источников
Губернатор Николай Любимов обратился к прокурору области с просьбой разобраться в спорной ситуации в с. Заборье

В связи с обращением граждан в адрес губернатора по поводу спора о статусе дороги между ООО «Санаторий «Старица» и местными жителями ряда домов села Заборье, глава региона Николай Любимов 11 сентября 2017 года направил письмо прокурору Рязанской области Олегу Чернышу. В документе содержится просьба рассмотреть вопрос по существу и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
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