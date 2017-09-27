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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Первый среди первых

00:01 / Из официальных источников
Рязанский областной перинатальный центр признан лучшим по итогам IV всероссийской премии
Автор фото: Дмитрий Осинин | Первый среди первых
Фото: Дмитрий Осинин.

Министерство здравоохранения региона сообщает о том, что Рязанский областной клинический перинатальный центр стал победителем IV всероссийской премии «Первые лица» за достижения в сфере перинатальной медицины в России.

Премия вручается при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Она учреждена Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины и Обществом по развитию медицины и здравоохранения с целью содействия профессиональному развитию молодых специалистов и медицинских работников в области перинатальной медицины, внедрения передовых методов в работу, создания условий для взаимодействия и обмена опытом, а также информирования общественности о социально значимых проектах и достижениях. По итогам конкурсного отбора победителем в подноминации «Организация/учреждение года» стал Рязанский областной клинический перинатальный центр (номинация «Открытие года»).

Награждение лауреатов и призеров состоялось в ходе XII ежегодного конгресса специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество», который проходит в Москве. В нем принимают участие около 1500 специалистов. Рязанский регион представляет делегация врачей из медицинских организаций областной службы родовспоможения и детства. В рамках конгресса ведущие российские и зарубежные специалисты обсуждают актуальные научно-практические вопросы современной перинатологии, инновационные методы профилактики, диагностики, лечения заболеваний, перспективы развития медицины и совершенствования технологий.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
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