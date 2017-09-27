Всех денег не заработаешь

…а люди могут пострадать

Транспортная дисциплина пассажирских коммерческих перевозчиков стала предметом обсуждения на совещании, которое прошло в администрации г. Рязани.

На него были приглашены представители транспортных компаний, Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, УГИБДД УМВД России по Рязанской области и управления транспорта администрации Рязани.

Обсуждались меры профилактики совершения нарушений ПДД и контроля за выпуском транспортных средств на линию.

Отмечалось, что большинство нарушений ПДД на коммерческом пассажирском транспорте связано с несоблюдением норм пассажировместимости. Участники совещания пришли к выводу, что перевозчикам надо проводить дополнительную работу с водительским составом по вопросу соблюдения требований порядка посадки и высадки пассажиров.

В рамках совещания был рассмотрен инцидент, произошедший 19 сентября на маршруте №88 – грубое обращение с пассажирами и нарушение Правил дорожного движения. Пассажир был зажат дверью автобуса. По словам руководителя этого предприятия-перевозчика, в результате проведенного служебного расследования в отношении водителя маршрутки, допустившего нарушение своих должностных обязанностей, в качестве меры дисциплинарного взыскания был вынесен выговор. Со всем водительским составом предприятия был проведен внеочередной инструктаж о культуре обращения с пассажирами и соблюдении требований безопасности пассажирских перевозок.

Управление транспорта напоминает, что в случаях нарушения водителями Правил дорожного движения, неаккуратного управления автобусами, которые приводят к травмированию пассажиров в салоне автобуса, необходимо просить водителя о полной остановке автобуса и, если имеются телесные повреждения, вызывать бригаду скорой медицинской помощи, сотрудников ГИБДД для фиксации произошедшего. По факту получения телес-ных повреждений (как в случае с зажатием дверью автобуса) пассажир вправе обратиться в органы внутренних дел – полицию, предварительно зафиксировав их в медицинском учреждении.