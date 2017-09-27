Нити Арена
16:28 МСК
Среда
27 / 09 / 2017
Выпуск № 170 (5457)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
76

На рязанской земле – древней и молодой

00:01 / Общество
Министерство культуры и туризма Рязанской области информирует о мероприятиях, посвященных 80-летию региона

26 сентября 2017 года исполнилось 80 лет со дня образования Рязанской области. Решение о создании региона как самостоятельной административно-территориальной единицы принято 26 сентября 1937 года. В состав Рязанской области были включены 52 района Подмосковья и воронежского региона.

2017 год насыщен яркими творческими событиями, посвященными знаменательной дате.

В течение года в регионе проходят многочисленные социально-культурные акции, фестивали, масштабные выставочные проекты, дни памяти выдающихся земляков, чествования лучших представителей трудовых коллективов и ветеранов производства, концерты с участием ведущих творческих объединений города и области.

Основные мероприятия в честь 80-летия Рязанской области состоятся 29 сентября. Так, в филармонии пройдет праздник «Мы вместе, рязанская земля!». В ходе торжества будут освещены основные моменты, отражающие путь становления и развития региона. В концертной программе примет участие Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е. Попова, ведущие творческие коллективы Рязанской области, артисты областных театров, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, сводный детский духовой оркестр г. Рязани и сводный духовой оркестр Рязанской области.

29 сентября в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется традиционная ежегодная выставка произведений народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств, лауреата Государственных премий Виктора Иванова «Итоги лета».

Кроме того, 29 сентября в общеобразовательных организациях региона пройдет единый тематический урок, посвященный 80-летию Рязанской области. Программа предполагает знакомство школьников 1 – 11 классов с основными вехами развития региона, современными достижениями Рязанской области.

В рамках уроков состоится обсуждение таких тем, как «Откуда пошла Рязань?», «История создания Рязанской области: от 26 сентября 1937 года до наших дней», «Рязань: памятники архитектуры, музеи и театры», «Славные имена Рязанщины», «Рязанская область – промышленный регион страны», «Топонимика и геральдика Рязанской области», «Географическая карта: в гости к землякам», «Фауна и флора Рязанщины», «На страже рубежей России: Рязань – столица ВДВ», «Рязань молодая».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Всех денег не заработаешь

Скромное обаяние прозы Паустовского

Представители Рязанской области приняли участие в стратегической сессии АСИ

Всех денег не заработаешь
…а люди могут пострадать
Первое место
заняла команда Рязанской области во Всероссийской лиге интеллектуальных игр по истории страны «Риск»
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Открываем детям мир
Своих первых наставников они запомнят на всю жизнь
Татьяна Клемешева
Актуально
26 сентября Президент РФ В.В. Путин направил поздравление Губернатору Николаю Любимову и жителям региона в связи с 80-летием Рязанской области
Вести районов
Вести районов
Туризм
Город, интересный всем
Как в Касимове туризм развивают
Вячеслав Астафьев
Праздник
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников
Праздник
27 сентября – Всемирный день туризма
Из официальных источников
Актуально для региона
Губернатор области Николай Любимов принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Власть слышит жителей
Губернатор Николай Любимов обратился к прокурору области с просьбой разобраться в спорной ситуации в с. Заборье
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Первый среди первых
Рязанский областной перинатальный центр признан лучшим по итогам IV всероссийской премии
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Скромное обаяние прозы Паустовского
Литературное наследие писателя обсудили на научных чтениях
Авторская колонка
Отдых нового формата
Светлана Максимова
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Под флагом «Рязанских смотрин»
Елена Коренева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы