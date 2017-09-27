На рязанской земле – древней и молодой

Министерство культуры и туризма Рязанской области информирует о мероприятиях, посвященных 80-летию региона

26 сентября 2017 года исполнилось 80 лет со дня образования Рязанской области. Решение о создании региона как самостоятельной административно-территориальной единицы принято 26 сентября 1937 года. В состав Рязанской области были включены 52 района Подмосковья и воронежского региона.

2017 год насыщен яркими творческими событиями, посвященными знаменательной дате.

В течение года в регионе проходят многочисленные социально-культурные акции, фестивали, масштабные выставочные проекты, дни памяти выдающихся земляков, чествования лучших представителей трудовых коллективов и ветеранов производства, концерты с участием ведущих творческих объединений города и области.

Основные мероприятия в честь 80-летия Рязанской области состоятся 29 сентября. Так, в филармонии пройдет праздник «Мы вместе, рязанская земля!». В ходе торжества будут освещены основные моменты, отражающие путь становления и развития региона. В концертной программе примет участие Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е. Попова, ведущие творческие коллективы Рязанской области, артисты областных театров, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, сводный детский духовой оркестр г. Рязани и сводный духовой оркестр Рязанской области.

29 сентября в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется традиционная ежегодная выставка произведений народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств, лауреата Государственных премий Виктора Иванова «Итоги лета».

Кроме того, 29 сентября в общеобразовательных организациях региона пройдет единый тематический урок, посвященный 80-летию Рязанской области. Программа предполагает знакомство школьников 1 – 11 классов с основными вехами развития региона, современными достижениями Рязанской области.

В рамках уроков состоится обсуждение таких тем, как «Откуда пошла Рязань?», «История создания Рязанской области: от 26 сентября 1937 года до наших дней», «Рязань: памятники архитектуры, музеи и театры», «Славные имена Рязанщины», «Рязанская область – промышленный регион страны», «Топонимика и геральдика Рязанской области», «Географическая карта: в гости к землякам», «Фауна и флора Рязанщины», «На страже рубежей России: Рязань – столица ВДВ», «Рязань молодая».