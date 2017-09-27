заняла команда Рязанской области во Всероссийской лиге интеллектуальных игр по истории страны «Риск»

Об этом информирует мин-спорта Рязанской области. Всероссийская лига интеллектуальных игр по истории страны «Риск» (Разум. Интуиция. Скорость. Команда) организована по инициативе всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В ходе состязаний участникам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся времен Великой Отечественной войны, исторических личностей, советского кинематографа и песен.

В финале, который состоялся в Москве, участвовали представители восьми федеральных округов. ЦФО представляли команды Ивановской области «Монолит» и Рязанской области «Наследие», в состав которой вошли курсанты Академии ФСИН России. По итогам состязаний рязанцы заняли первое место.