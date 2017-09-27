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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Первое место

00:01 / Общество
заняла команда Рязанской области во Всероссийской лиге интеллектуальных игр по истории страны «Риск»

Об этом информирует мин-спорта Рязанской области. Всероссийская лига интеллектуальных игр по истории страны «Риск» (Разум. Интуиция. Скорость. Команда) организована по инициативе всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В ходе состязаний участникам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся времен Великой Отечественной войны, исторических личностей, советского кинематографа и песен.

В финале, который состоялся в Москве, участвовали представители восьми федеральных округов. ЦФО представляли команды Ивановской области «Монолит» и Рязанской области «Наследие», в состав которой вошли курсанты Академии ФСИН России. По итогам состязаний рязанцы заняли первое место.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
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