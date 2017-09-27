Открываем детям мир

Своих первых наставников они запомнят на всю жизнь

Научить общаться, сопереживать и дружить. Показать веселые игры и рассказать добрые поучительные сказки. Привить десятки мелких, но таких важных навыков: от завязывания шнурков до помощи близким. Все это, конечно, умеют делать родители малышей, но они вечно загружены работами и заботами. И хорошо, что на помощь приходят сотрудники дошкольных учреждений – воспитатели, логопеды, тренеры… Вырастая, мы часто вспоминаем их с нежностью и благодарностью.

Нужность работы этих людей не поддается сомнениям: с 1 сентября в муниципальные детские сады Рязани отправились 25 тысяч мальчишек и девчонок, и это на 510 детей больше, чем год назад. Во исполнение Майских указов Президента РФ создаются и новые места для дошколят: так, за минувшее лето в городе открыли группы в шести детских садах общей численностью на 150 человек. Кроме того, начали работу 69 групп для детей раннего возраста. Но потребность в местах в детских садах все еще высока, поэтому в городе кипит работа. В микрорайоне Семчино строится садик на 220 мест, в Минстрой РФ отправлены заявки на возведение детсадов в районе Ледового дворца (220 мест) и в микрорайоне Кальное (224 места). И для каждого такого учреждения всегда нужны сотрудники с большим сердцем, терпением и умением входить в особый детский мир.

А еще в ноябре Рязанская область примет у себя профессионалов со всей страны на финальном, всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года – 2017». Это почетное право Рязанщина получила благодаря логопеду Екатерине Смалевой. В 2016 году педагог из рязанского детского сада №130 «Белоснежка» стала лучшей в стране. Екатерина Николаевна поделилась с корреспондентом «Рязанских ведомостей», какие испытания ждали ее на конкурсе и как изменилась жизнь ее семьи после состязания.

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– Конкурс «Воспитатель года» состоял из трех этапов – муниципального, регионального и всероссийского. В нем участвовали не только воспитатели, но и логопеды, музыкальные работники, инструкторы… В финал прошли 64 человека со всей России, и мы все настраивались скорее на участие, чем на победу. Когда я выиграла конкурс, все так искренне меня поздравляли! Мы с коллегами до сих пор переписываемся, обмениваемся опытом и встречаемся на конференциях.

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– Для победы пришлось пройти через многое: сделать мини-фильм о своем занятии с детьми, принять участие в «ток-шоу»… А в очном этапе мы работали с детьми, которых видели впервые! И вот передо мной ребята младше тех, с какими я обычно занимаюсь, впервые увидевшие логопеда… Но нам удалось найти общий язык.

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– Свою методику «Биоэнергопластика» я придумала, основываясь на наработках предшественников. Дети делают артикуляционные упражнения и одновременно повторяют движения губ и челюсти движениями руки. Импульсы от ладони идут в мозг гораздо быстрее, чем от речевого аппарата. А затем опыт закрепляется, и малыши приучаются правильно и красиво говорить.

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– Родителям часто не хватает времени рассказывать сказки и стихи – им проще дать малышу гаджет. Я рекомендовала бы им быть более ответственными: детям важнее прямое общение и простые домашние игры – кубики, куклы, конструкторы. Так у них развивается внешняя и внутренняя речь, мелкая моторика и многое другое. И, конечно, они осознают, что их любят, о них заботятся.

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– Конкурс «Воспитатель года – 2017» дал мне очень важный опыт. Сама поездка стала достижением: Санкт-Петербург, столько красоты вокруг, интересные люди, торжественная и трогательная атмосфера… На память я получила хрустальную жемчужину – сохраним ее как семейную реликвию. А еще благодаря конкурсу мы с мужем смогли дважды съездить в путешествия. Теперь я продолжу учиться чему-то новому и подавать заявки на другие состязания. А коллегам я желаю сотрудничать с родителями и время от времени доставать для своих подопечных звезды с неба – тогда у нас вырастут дети, для которых нет ничего невозможного!