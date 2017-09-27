«Рязанская земля славится своей историей, уникальными памятниками архитектуры и искусства, традициями творческого созидательного труда и ратной доблести, которые передаются из поколения в поколение. Ее богатая духовная нива взрастила блистательную плеяду выдающихся ученых, поэтов, музыкантов, государственных и общественных деятелей, космонавтов и полководцев – достойных сынов Отечества. Важно, что вы бережно относитесь к наследию своих предшественников, стремитесь в полной мере раскрыть потенциал области, уделяете приоритетное внимание развитию промышленности и аграрного сектора, реализации программ, направленных на укрепление социальной сферы, науки, образования и здравоохранения. Рассчитываю, что ваши усилия, каждодневная добросовестная работа обязательно принесут свои плоды, будут способствовать решению серьезных задач на благо Рязанщины и всей России. Желаю вам успехов», – говорится в поздравлении Президента РФ В.В. Путина.
26 сентября Президент РФ В.В. Путин направил поздравление Губернатору Николаю Любимову и жителям региона в связи с 80-летием Рязанской области
00:01 27.09.2017 / Актуально
Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
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