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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

РЫБНОЕ. Впервые в районном центре прошло соревнование по поплавочному рыбатлону на кубок главы администрации города Рыбного – 2017. В умении ловить рыбу и быстроте преодоления километровых дистанций соперничали 27 участников – жители не только Рыбного и Рыбновского района, но и Рязани, Шилова и Москвы. Москвич Валентин Вагшуль финишировал первым с отличным временем – 24 минуты 32 секунды. Кубок главы администрации Рыбного отправился в столицу.

СПАССК. У поселка Маяк Перкинского поселения Спасского района появилась мемориальная доска в память о жителях поселка, ушедших в 1941 году на фронт. На доске, которую установили Владимир Чайковский и Василий Щукин, – фотография шестерых 18-летних ребят перед отправкой на войну и их имена. На старой фотографии – Иван Щукин, Владимир Чайковский, Василий Зенкин, Александр Мамонтов, Владимир Есенин, Михаил Матвеев. Только один из шестерых вернулся с войны.

СКОПИН. В районном центре прошел конкурс «Скопин – город доброй воли», в котором участвовали волонтеры (учащиеся и студенты), восемь волонтерских отрядов из городских школ, а также волонтеры «серебряного возраста». Состязание проходило по двум номинациям: «Лучший отряд» и «Доброволец года». Конкурс проходил в три этапа. По его итогам три отряда наградили грамотами за активное участие. В номинации «Лучший отряд» среди школ третье место занял отряд «Данко» из первой средней школы.

КАСИМОВ. Студенты областных средних учебных заведений доказали, что готовы к службе в армии. Творческие способности и физическую выносливость они продемонстрировали на зональном этапе областной спартакиады допризывной молодежи «В армии служить почетно!», который прошел в Касимове. В состязаниях по военно-прикладным видам спорта участвовали девять команд из разных городов и районов области. Касимов представляли студенты нефтегазового, педагогического и медицинского колледжей, техникума водного транспорта. По итогам общего зачета победителями стали студенты Касимовского нефтегазового колледжа.

ШАЦК. На базе Казачинской средней школы прошла межмуниципальная областная социальная акция «Цени свою жизнь». Ее участниками стали команды из Ермишинского, Кадомского районов, города Сасова, Сасовского, Чучковского и Шацкого районов. В ходе акции ребята смогли определить состояние собственного здоровья, поучаствовать в различных танцевальных, творческих, интеллектуальных и познавательных конкурсах, выразить свое отношение к формированию здорового образа жизни.

САСОВО. Свеклосеющие предприятия района продолжают уборку и вывоз сахарной свеклы. Наиболее активно эта работа ведется в ООО «Средник», где накопано 28200 тонн сладких корней, в ООО «Гавриловское»– 19200 тонн, в КФХ «Меньшова С.Е.» –1500 тонн. Средняя урожайность составила 350 ц/га. С 18 сентября приступил к своей работе Сотницынский сахарный завод. К 25 сентября на приемную площадку завода поступила 21 тысяча тонн корнеплодов. В течение нескольких дней предприятие вышло на запланированную мощность переработки – 2000 тонн в сутки. Поступающая с сельхозпредприятий сахарная свекла дает сахаристость 16%. За неделю работы заводом произведена первая партия сахарного песка нового урожая в количестве 1000 тонн.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
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