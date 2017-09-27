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Главная страница / Рязанские новости / 27 сентября 2017 года
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Город, интересный всем

00:01 / Туризм
Как в Касимове туризм развивают
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Город, интересный всем
Фото автора.

Сейчас Касимов заполонен туристами. Посмотреть на Городец Мещерский (историческое название Касимова с 1152 года) приезжают в основном из Москвы, но и рязанцы в нем – частые гости, а также соседи из Владимирской и Нижегородской областей. Здесь сохранены почти все исторические здания начала и середины XX века, а отсюда такая любовь кинематографистов к этим местам. В Касимове снято уже более 30 фильмов. Съемки крайнего «Сто дней свободы» завершились на минувшей неделе. В Касимове соседствуют русская и татарская культуры. Туристам предложены десятки интерактивных программ на различных объектах показа, а еще каких-то пять лет назад ничего этого не было.

В Касимове – «Настоящая Россия»

В январе 2014 года при содействии Ассоциации малых туристских городов в 11 российских регионах и 44 малых исторических городах стартовал проект «Настоящая Россия». Его целью стало продвижение туристических ресурсов, проведение серии маркетинговых исследований и анализа состояния туризма.

На первом этапе экспертная группа проекта «инкогнито» проводила исследование отрасли туризма и гостеприимства одного из муниципальных образований – участников проекта. Далее по результатам проведенных исследований проводилось обсуждение результатов в формате «круглого стола» с участием экспертов проекта, специалистов администрации муниципального образования, краеведов, СМИ, представителей бизнеса, а также обучающие семинары с привлечением зарубежных экспертов.

В Рязанской области участники проекта побывали в Шацке, Шилове, Скопине и Касимове. По результатам исследования 21 февраля 2014 года в Касимове состоялись «круглый стол» и обучающий семинар для специалистов администрации муниципального образования, краеведов, СМИ, бизнеса. По итогам проведенного исследования в рамках проекта «Настоящая Россия» эксперты предоставили отчет-презентацию «Перекрестки Касимова», в котором содержались рекомендации по развитию туризма.

– До начала реализации проекта «Настоящей России» в Касимове почти отсутствовала инфраструктура туристического бизнеса, – говорит директор Касимовского центра поддержки предпринимательства «Бизнес-инкубатор» Ольга Харитонова. – У нас не было ни одной приличной гостиницы. Общепит работал в обычном для того времени режиме – еду готовили без особых изысков, и кафе мало кто посещал. Из объектов показа были краеведческий музей, минарет да музеи колоколов и самоваров. В них проводились обычные экскурсии, и никаких интерактивных программ туристам не предлагалось.

За дело взялся бизнес

После того как касимовцам объяснили, что можно поправить и к чему стремиться, за дело взялся бизнес. Как говорится, нет худа без добра. В середине 2010-х годов в Касимове, как, впрочем, и по всей области, стали интенсивно развиваться торговые сети, поглотившие мелкие частные магазинчики. Местные торговцы, занимавшие в доле городского бизнеса большую его часть, обанкротились и стали думать, как им жить дальше.

– Когда мы предложили им заняться развитием туризма, они нас и слушать не захотели, – рассказывает директор Касимовского центра поддержки предпринимательства «Бизнес-инкубатор» Ольга Харитонова. – Но в это время в стране уже была принята федеральная целевая программа «Развитие туризма в Российской Федерации», разработана такая же программа и в регионе. Губернатор области поставил перед региональным правительством задачу развивать туризм. Стали строиться первые объекты туристско-рекреационного кластера «Рязанский», на что из федерального бюджета были выделены внушительные средства. Потихоньку зашевелились и наши предприниматели.

Прежде всего, решили построить в Касимове современную гостиницу, чтобы не стыдно было не только столичных, но даже и зарубежных гостей принять. За дело взялись предприниматели Александр Мартынкин и Сергей Савушкин. Сейчас гостиница «Касимов» уже принимает туристов и по комфорту она не уступает лучшим рязанским отелям. И она уже не единственная в городе.

Параллельно со строительством гостиницы стали развивать общепит. Архитектор Ирина Кудашева разработала с учетом местных традиций для оформления интерьеров кафе дизайн-проект. Меню для интерактивных программ придумывали уже пришедшие на работу по конкурсу повара. Программы разрабатывала специалист Касимовского центра развития туризма Ольга Туркина. До этого она проживала в Рязани и работала в одной из ведущих туристических компаний, но по семейным обстоятельствам перебралась в Касимов.

– Я разработала первую анимационную программу «Новогодние приключения в новогоднем городе или в поисках козы Азизы», – рассказывает Ольга Туркина. – Организовали трехдневный тур для московских туристов. Я привезла группу в карнавальных костюмах в краеведческий музей, где туристов все время встречали с невеселым выражением лица, и как раз оттуда выходила группа. Люди на нас смотрели, широко открыв рот. Мы пообщались. После этого уже сами работники музея надели стилизованные костюмы и стали разрабатывать интерактивные программы.

Московским туристам нравилось посещать минарет, но потом столичный туроператор заявил нам, что этого мало и нужно расширять возможности знакомства туристов с татарской культурой. Опять бизнес-инкубатор обратился к предпринимателям. Терегуловы и Тынчеровы оказались из татарской диаспоры. Они сами кафе под татарский быт оборудовали, программы и меню для туристов разработали. Сейчас от туристов отбоя нет.

Региональное министерство культуры и туризма наблюдало за развитием туризма в Касимове, по мере возможности помогало и ставило задачи. Одна из главных – создание инфраструктуры для развития туризма. Другая, не менее важная – увеличение числа объектов показа.

Предприниматель Игорь Скрипай открыл в Касимове частный Музей бабочек и стрекоз. В селе Лощинино организовали конные прогулки. Гостей к себе стали более активно приглашать Касимовский историко-культурный музей-заповедник, музеи самоваров, колоколов, братьев Уткиных, мемориальный музей переводчицы сказок Андерсена Анны Васильевны Ганзен.

Туризм – дело совместное

С 2010 года Касимов имеет статус исторического поселения, а в 2015 году были определены границы поселения. Более 40 объектов показа имеют федеральное и региональное значение. Город вошел в проект «Золотое кольцо России».

– Сейчас мы занимаемся разработкой проекта «Новые маршруты Золотого кольца», – говорит заместитель начальника управления культуры и туризма администрации Касимова Виталина Сидорова. – Теперь предстоит еще более серьезная работа. У нас есть поручение губернатора о том, чтобы создать на Оке причальную инфраструктуру. Сейчас у нас Торговые ряды реконструируются. Мы переведем туда туристско-информационный центр, организуем сувенирные лавки. Вот тут как раз бизнес и поможет. Стремимся к тому, чтобы туристы приехали к нам и остались на два-три дня. Наш город надо смотреть. Поэтому будем продолжать совершенствовать туристическую инфраструктуру. И делать это обязательно необходимо совместными усилиями местного самоуправления, предпринимателей и всех неравнодушных людей.

Не забыли в Касимове и о юных туристах. Сейчас в городе приступили к реализации проекта «Школьное музейное кольцо». Планируют активнее развивать паломнический туризм. Дел много. А главное, касимовцы подают пример, достойный подражания, другим муниципалитетам.

В ходе рабочей поездки в Касимовский район Николай Любимов принял участие в работе гражданского форума «Перспектива». Участники форума обсудили планы и направления развития региона применительно к Касимовскому району и городу Касимову, обозначили основные проблемные точки, на которые необходимо обратить первоочередное внимание.

– Необходима общая экономическая политика, направленная на привлечение инвестиций, с тем чтобы здесь было комфортно инвесторам и они знали, что их здесь поддержат, ждут и будут оказывать помощь», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 170 (5457) от 27 сентября 2017 года
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