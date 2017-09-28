Прокуроры Рязанской области обнаружили два сайта, с помощью которых ведется дистанционная торговля алкоголем

Прокуроры Старожиловского района проверили информацию, размещенную в Интернете, на соответствие законодательству об информации и информационных технологиях, о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.

В результате проверки было выявлено два сайта, предоставляющих возможность заказать алкоголь дистанционным способом. Согласно нормам закона, алкоголь входит в перечень товаров, продажа которых таким способом запрещена.

Как сообщает сайт прокуратуры области, в суд направлены исковые заявления о признании информации, размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению.

В настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении.