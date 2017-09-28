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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Вопросы развития регионального АПК обсудили во время рабочей встречи министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и губернатор Рязанской области Николай Любимов

10:54 / Власть
Вопросы развития регионального АПК обсудили во время рабочей встречи министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и губернатор Рязанской области Николай Любимов

Встреча состоялась накануне в минсельхозе России. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев обсудили вопросы развития приоритетных направлений регионального АПК, льготного кредитования сельхозпроизводителей и фермеров, субсидирования, расширения посевных площадей, строительства тепличных и молочных комплексов, укрепления системы потребительской кооперации, реализации федеральной целевой программы по развитию сельских территорий.

Министр отметил, что Рязанская область обладает хорошим потенциалом для дальнейшего развития сельского хозяйства и роста производства сельхозпродукции. «Доля сельского хозяйства Рязанской области в валовом региональном продукте достигает 10 процентов, это в 2 раза больше, чем в среднем по стране. Однако экономические показатели сельхозпредприятий в регионе ниже среднероссийских. Знаю, что с Вашим приходом увеличилась инвестиционная активность в регионе, развивается молочное скотоводство. В этом году на поддержку сельского хозяйства Рязанской области направлено 1,7 млрд. рублей из федерального бюджета. Уверен, что это позволит поддержать ряд приоритетных направлений развития АПК», – сказал Александр Ткачев.

Министр поздравил главу региона, а также участников уборочной кампании области с достижением знакового результата – сбором более 2 млн. тонн зерна, что на 595 тысяч тонн больше, чем на аналогичный период прошлого года.

Несмотря на сложные погодные условия в текущем году, аграрии Рязанской области наглядно подтвердили свои знания и высокое мастерство и смогли достичь рекордной для области урожайности зерновых культур – 38 центнеров с гектара. Уверен, что вам удастся сохранить набранный темп и завершить уборку зерновых культур без потерь, – сказал глава минсельхоза России.

По словам Николая Любимова, таких показателей объемов зерна не было с советских времен. Всего в третий раз за всю историю Рязанской области аграрии преодолели показатель в 2 млн. тонн. Губернатор поблагодарил главу минсельхоза России за поддержку. Он отметил, что во многом благодаря федеральным программам развития АПК сельхозпроизводители Рязанской области в текущем году практически полностью обеспечат потребности региона в зерне, молоке, овощах и картофеле, а также мясной продукции.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что в настоящее время в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. «Мы заключили Соглашения о запуске сразу нескольких проектов по молочному животноводству, в том числе привлекли в качестве крупного инвестора компанию «ЭкоНива». Уверен, что в ближайшей перспективе это позволит увеличить производство молочной продукции, в том числе обеспечить потребности рынка в Центральной России», – сказал губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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