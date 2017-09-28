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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Более 120 рязанских спортсменов приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

11:00 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, участниками XII открытого Кубка Рязани по спортивному ориентированию «Золотая осень» стали более 120 спортсменов в возрасте от 12 до 70 лет. Состязания прошли в Солотче. На старт кросса вышли представители предприятий и организаций, спортивных клубов, центров и школ города.

Посоревноваться с рязанцами прибыли спортсмены из Рыбного, Клепиков и Рязанского района. Состязания проводились по девятнадцати возрастным группам, а при фиксации результатов использовалась система электронной отметки SPORTident.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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