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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Библиотекарь из Рязани Елена Аванесова может победить в профессиональном конкурсе

11:05 / Общество
На сайте Российской национальной библиотеки продолжается онлайн-голосование за финалистов Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года»

По результатам голосования будут определены пять лидеров профессионального состязания. Рязань представляет заведующая библиографическим отделом Централизованной системы детских библиотек города Рязани Елена Аванесова.

Поддержать конкурсантку и отдать за нее свой голос (http://www.nlr.ru/konkurs/bibl2017) можно до 9 октября, сообщает сайт администрации областного центра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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