С начала года в Рязани зафиксировали более 80 нарушений, связанных с благоустройством территории после проведения земляных работ

Нарушителей привлекли к ответственности

Как сообщает сайт администрации областного центра, всего с начала года к ответственности привлекли более 82 нарушителей, которые несвоевременно или некачественно восстановили территории, на которых проводились земляные работы. Общая сумма штрафов составила 288,4 тысячи рублей. 41 такое нарушение было зафиксировано в Железнодорожном районе, 21 – в Октябрьском.