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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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С начала года в Рязани зафиксировали более 80 нарушений, связанных с благоустройством территории после проведения земляных работ

11:08 / Общество
Нарушителей привлекли к ответственности

Как сообщает сайт администрации областного центра, всего с начала года к ответственности привлекли более 82 нарушителей, которые несвоевременно или некачественно восстановили территории, на которых проводились земляные работы. Общая сумма штрафов составила 288,4 тысячи рублей. 41 такое нарушение было зафиксировано в Железнодорожном районе, 21 – в Октябрьском.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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