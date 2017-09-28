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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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В Рязани можно оплатить парковку наличными

11:17 / Актуально

С 25 сентября в Рязани доступна система оплаты парковки наличными через терминалы, банкоматы Сбербанка России, оборудованные сенсорным экраном, сообщает сайт администрации Рязани.

Для того, чтобы заплатить за парковку наличными нужно на стартовом экране выбрать раздел «Платежи», затем – «Другие категории»/«Товары, услуги, развлечения»/«Транспорт»/«Парковки г. Рязани (оплата парковки)».

Важно помнить, что устройства сдачи не выдают. Если внесена сумма больше, чем стоимость парковки, остаток средств будет переведен на услугу, выбранную для сдачи (например, на мобильный телефон). Если внесена сумма меньшая, чем стоимость парковки, то вся сумма будет переведена на выбранную для сдачи услугу.

В открывшейся форме необходимо указать номер транспортного средства, номер мобильного телефона, количество часов парковки, количество минут парковки, а также зону парковки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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