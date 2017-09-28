Нити Арена
12:00 МСК
Четверг
28 / 09 / 2017
Выпуск № 171 (5458)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
137

Рязанские студенты получили удостоверения спасателей

11:23 / Общество

Вчера студентам Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова выдали удостоверения новобранцам-спасателям, которые в этом году пополнили спасательный отряд при вузе. Клятву спасателя дали студенты второго и третьего курсов университета. Студентам-медикам выдали документы, подтверждающие, что они официально вступили в ряды спасателей. Они с декабря по июнь тренировались и затем сдавали экзамены по интеллектуальной и по физической подготовке, сообщает сайт главного управления МЧС России по области.

Студенты, которые получили заветный документ, с сегодняшнего дня внесены в реестр спасателей Российской Федерации. Теперь на них распространяется Закон РФ о военно-спасательных формированиях и статусе спасателей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

С начала года в Рязани зафиксировали более 80 нарушений, связанных с благоустройством территории после проведения земляных работ

Библиотекарь из Рязани Елена Аванесова может победить в профессиональном конкурсе

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 24 преступления

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:17
В рязанской части нацпарка «Мещера» открылась обновленная «Тропа Паустовского»
10:20
Наказание в 200 часов обязательных работ назначил суд вору из Рязанской области
10:03
В скопинском селе Рязанской области горел нежилой дом
10:01
Утром и днем в Рязанской области может быть туман
10:00
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 18 преступлений
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы