Рязанские студенты получили удостоверения спасателей

Вчера студентам Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова выдали удостоверения новобранцам-спасателям, которые в этом году пополнили спасательный отряд при вузе. Клятву спасателя дали студенты второго и третьего курсов университета. Студентам-медикам выдали документы, подтверждающие, что они официально вступили в ряды спасателей. Они с декабря по июнь тренировались и затем сдавали экзамены по интеллектуальной и по физической подготовке, сообщает сайт главного управления МЧС России по области.

Студенты, которые получили заветный документ, с сегодняшнего дня внесены в реестр спасателей Российской Федерации. Теперь на них распространяется Закон РФ о военно-спасательных формированиях и статусе спасателей.