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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра – Всемирный день моря

11:45 / Общество

День моря отмечается с 1978 года по решению 10-й сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней полной недели сентября. Во Всемирный день моря активисты стараются привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят вылов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.

Проведение Всемирного дня моря каждый год посвящено определенной актуальной теме и сопровождается различными природоохранными и экологическими акциями и митингами в разных странах мира.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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