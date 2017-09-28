Рязанцам напоминают: завтра – Всемирный день моря

День моря отмечается с 1978 года по решению 10-й сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации. До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней полной недели сентября. Во Всемирный день моря активисты стараются привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят вылов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.

Проведение Всемирного дня моря каждый год посвящено определенной актуальной теме и сопровождается различными природоохранными и экологическими акциями и митингами в разных странах мира.

Источник: www.calend.ru