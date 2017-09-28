В «Живой библиотеке» рязанцы познакомятся с марафонцем

Профессиональный бегун на длинные дистанции станет одним из участников социального проекта. «Живая библиотека» пройдет в Рязани в третий раз, пообщаться с людьми с необычным жизненным опытом можно будет в центре детского творчества «Феникс».

Идея проекта – дать людям возможность самим развеять стереотипы, связанные с теми или иными представителями общества. Организаторы приглашают интересных героев, и те становятся «живыми книгами». С каждой «книгой» в течение 20 минут за чаем общаются до трех человек, и так можно «прочесть» всю «библиотеку». За время существования проекта в Рязани горожане смогли поближе познакомиться с больничным клоуном, веганом, полицейским, человеком, пережившим рак, и другими людьми.

Параллельно с общением с «живыми книгами» посетители смогут обменяться своими печатными изданиями на стойке буккроссинга, а также отдать вещи в дар для инициативной группы «Спасибо за жизнь», которая помогает бездомным животным. Волонтерам можно приносить пледы, корма, витамины, игрушки и другие нужные предметы. А в 17.30 гостям представят документальный фильм «Human» на большом экране.

«Живая библиотека» состоится 1 октября в центре детского творчества «Феникс» (ул. Праволыбедская, д. 28). Посетителей будут ждать с 16.00 до 19.00, вход свободный. Подробная информация о встрече и список вещей, которыми можно поделиться с волонтерами, доступны в группе ВКонтакте.

Фото группы «Живая библиотека в Рязани» Вконтакте