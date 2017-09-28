Трактор 2375 завоевывает поля Рязанской области

Эта агромашина обладает замечательным соотношением возможностей и цены. В результате не только крупные хозяйства, но и обычные фермеры все чаще делают выбор в пользу её покупки.

Трактор модели 2375 отличается универсальностью, высокой производительностью и надежностью, а также экономичностью. Агрегат отлично зарекомендовал себя при работе в различных климатических зонах. Номинальная мощность трактора составляет 375 лошадиных сил. Современные технологии требуют сокращения трудоемкости и повышения наработки на единицу техники. 2375 отлично справляется с требованиями сельхозтоваропроизводителей, основываясь на надежности, производительности и экономичности, что в итоге сказывается положительно на себестоимости продукции.

Трактор зарекомендовал себя как агромашина, способная одинаково хорошо справиться с пахотой, дискованием, культивацией и посевом. Надежность трактора соответствует суровым условиям эксплуатации. Но это не мешает машине быть современной. Модель 2375 оснащена комплексом электроники, который позволяет заниматься обработкой полей по современным стандартам в рамках технологии точного земледелия, когда трактор движется по полю самым продуктивным маршрутом и корректирует его по спутнику. Трактор обладает усиленной рамой, предполагающей два варианта развесовки: 70 на 30 или 60 на 40. Это позволяет очень пластично использовать мощность тракторов. В Рязанском регионе тракторами модели 2375 оснащены крупные хозяйства: СПК «Закат», ООО «Новопанское», ООО «Максы», КФХ Гусев Е.А., КФХ Пенкин С. В.» и многие другие.

- Очень радует, что Ростсельмаш показывает качество, - говорит Александр Гусев, заместитель директора ИП Глава КФХ Гусев Е.А., - и в тракторах и в комбайнах хорошая гидравлика и качество металла также устраивает. А из начинки отлично работают кондиционер, бортовой холодильник и множество других опций. Тракторы надежные, а комбайны позволяют подбирать даже частично полегший урожай.

– В настоящий момент трактора продаются по программе федерального субсидирования ос скидкой 15% – говорит Сергей Кулагин, начальник отдела продаж ООО ТЦ «Агрит», официальный дилер Ростсельмаш в Рязанской области. – А достигается это за счет тог, что сборка трактора производится целиком в России.

ООО Технический центр «Агрит» поставляет сельхозтехнику и запасные части к ней, а также предоставляет услуги сервисного обслуживания всех машин.