О том, откуда пошла Рязань, школьники узнают на едином тематическом уроке

Урок будет посвящен 80-летию со дня основания Рязанской области и пройдет в школах региона 29 сентября

Программа тематического занятия, который пройдет в 1-11 классах, будет включать знакомство школьников с главными вехами социально-экономического развития Рязанской области и достижениями в различных отраслях.

В рамках уроков учащиеся общеобразовательных школ вместе с педагогами обсудят следующие темы: «Откуда пошла Рязань?», «История создания Рязанской области: от 26 сентября 1937 года до наших дней», «Рязань: памятники архитектуры, музеи и театры», «Славные имена Рязанщины», «Рязанская область – промышленный регион страны», «Топонимика и геральдика Рязанской области», «Географическая карта: в гости к землякам», «Фауна и флора Рязанщины», «На страже рубежей России: Рязань – столица ВДВ», «Рязань молодая».

Источник: сайт правительства Рязанской области