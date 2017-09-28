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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день борьбы против бешенства

12:53 / Общество

Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day), или Всемирный день борьбы с бешенством, учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и начиная с 2007 года отмечается 28 сентября. Этот День призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

По данным альянса по борьбе против бешенства, ежегодно в мире 55 тысяч человек умирает от бешенства — или, в среднем, один человек каждые 10 минут. В мире бешенство встречается более чем в 150 странах. Сегодня в распоряжении медиков имеются безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания у человека, укушенного зараженным животным. Иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта со зверем, может предотвратить летальный исход. Согласно статистике, ежегодно такие вакцины получают более 15 миллионов людей. Однако из-за высокой стоимости лекарство недоступно жителям многих развивающихся стран. Во Всемирный день борьбы против бешенства специалисты рассказывают гражданам о последствиях бешенства у человека и животных, о том, как предупредить и искоренить это заболевание среди людей.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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