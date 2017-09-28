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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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О Константине Циолковском говорили сегодня в Рязани на торжественном митинге

13:12 / Общество
Он был посвящен 160-летию со дня рождения великого ученого-изобретателя
О Константине Циолковском говорили сегодня в Рязани на торжественном митинге

Сегодня в Рязани состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику К.Э. Циолковскому, приуроченная к 160-лентию со дня рождения.

В церемонии приняли участие министр культуры и туризма области Виталий Попов, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, Почетный гражданин Рязани Владимир Аксенов, председатель комитета областной Думы по регламенту Игорь Мурог, заслуженный конструктор РФ Вячеслав Филин, ученые из различных регионов страны, родственники К.Э. Циолковского, руководители учреждений культуры и образования, представители общественных организаций, студенты, жители областного центра.

Кроме того, состоялся торжественный митинг в честь великого уроженца Рязанской земли, основоположника теоретической космонавтики.

Обращаясь к собравшимся, министр культуры и туризма области Виталий Попов подчеркнул, что в регионе проводится большая работа по сохранению памяти о К.Э. Циолковском, популяризации его научного и творческого наследия. В рамках празднования 160-летия со дня рождения ученого состоялось более ста мероприятий в школах, вузах, на предприятиях. В Рязанской и Калужской областях прошли совместные Дни К.Э. Циолковского.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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