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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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В Рязани чествовали воспитателей и других работников дошкольного образования.

14:20 / Общество
Автор фото: Валентина Севостьянова | В Рязани чествовали воспитателей и других работников дошкольного образования.
Фото: Валентина Севостьянова.

Торжества по случаю профессионального праздника прошли в детском технопарке Кванториум «Дружба». В них приняли участие заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, представители управлений образования муниципальных образований и другие.

– Работа с детьми – это призвание, – сказала Лариса Крохалева. – Только чуткие и внимательные люди выбирают эту профессию. Не случайно среди работников детских дошкольных учреждений преобладают женщины.

В настоящее время в области насчитывается более 80 тысяч дошкольников, работают 328 дошкольных образовательных организаций и 107 школ с дошкольными группами, в которых трудятся более 11 тысяч сотрудников, из них почти пять тысяч – педагогические работники. Средний возраст педагога детского сада – 43 года. В этом году в системе дошкольного воспитания появился один мужчина. Профессия воспитателя становится все более привлекательной. Эпоха перемен, начало которой было положено принятием закона об образовании, введением ФГОС дошкольного образования, продолжается.

Многие участники торжественного собрания были удостоены отличительных знаков, награждены почетными грамотами. В заключение свое мастерство показатели юные артисты.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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