Первый съезд хирургов ЦФО открылся в Рязани

Съезд начал работу в Рязанском государственном медуниверситете им. академика И.П. Павлова

В работе приняли участие заместитель председателя правительства региона Лариса Крохалева, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, ученые, практикующие врачи, молодые специалисты-хирурги регионов ЦФО.

От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова собравшихся приветствовала заместитель председателя правительства региона Лариса Крохалева. Она поблагодарила хирургов за большую работу, которую они ведут по сохранению жизни и здоровья людей.

На съезде было отмечено, что планируется начать разработку национальной стратегии развития хирургии. Участники обсудили вопросы, связанные с решением этой задачи. Кроме того, речь шла о широком внедрении в практику современных технологий, организации системы неотложной хирургической помощи. В рамках съезда запланированы трансляции операций из ведущих клиник России и других стран.

Источник: сайт правительства Рязанской области