В Рязани начала работу всероссийская конференция к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского

В честь 160-летия со дня рождения основателя комической науки К.Э. Циолковского 27-28 сентября в Рязани проходит Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Наследие К.Э. Циолковского и современность». На рязанской земле собрались космонавты, конструкторы и испытатели космической техники, правнуки выдающегося деятеля космонавтики, гости из разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги и даже города Циолковский, находящегося в Амурской области.

Конференция проходит сразу на нескольких площадках – в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина, Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета, областной библиотеке имени Горького, музее космонавтики имени К.Э. Циолковского в средней школе №16 г. Рязани.

По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, круг обсуждаемых тем очень широк. Конференция – это не только осмысление пройденного пути, но и новые идеи по популяризации, пропаганде идей ученого.

– Будут обсуждаться очень многие вопросы: и научные, и проблемы сохранения памяти, и будущие проекты, и концепции сохранения памятных мест, связанных с К.Э. Циолковским, в разных городах, в том числе и туристические маршруты. Один из них – это федеральный маршрут «Россия – родина космонавтики», куда вошла и рязанская земля, – рассказал Виталий Попов.

Торжественное открытие конференции состоялось в Рязанской областной филармонии. От имени главы региона Николая Любимова к участникам форума обратилась заместитель председателя областного правительства Лариса Крохалева. Она отметила, что в этом году в регионе велась большая работа по сохранению памяти о К.Э. Циолковском.

– Исполнилось 160 лет со дня рождения знаменитого ученого, великого человека, который сам пробил себе дорогу в этот мир и, по состоянию здоровья не слыша этот мир, его просто поразил своим предвидением того, что стало реальностью только спустя многие годы. Мы на всех уровнях образования провели уроки, посвященные Циолковскому, и сегодня здесь, на форуме, наши земляки-космонавты, ученые России, родственники Константина Эдуардовича, – сказала Лариса Крохалева.

Со сцены гостей поприветствовали дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, Почетный гражданин г. Рязани Владимир Аксенов и директор Мемориального дома-музея К.Э. Циолковского в г. Калуге, правнучка основоположника космонавтики Елена Тимошенкова.

Далее собравшимся представили музыкально-драматическое посвящение К.Э. Циолковскому «Гражданин вселенной». Рязанский губернаторский симфонический оркестр и народный молодежный театр «Предел» из г. Скопина на языке искусства рассказали о наиболее ярких эпизодах жизни космического гения. Автором сценария выступил член Союза писателей России Константин Паскаль.

Завтра работа конференции продолжится на родине К.Э. Циолковского, в селе Ижевском.