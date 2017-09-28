В Рязани откроется выставка «От действительности – к мечте»

Завтра в 12.00 в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоится открытие выставки творческих работ «От действительности – к мечте». Это результат Международного молодежного проекта сотрудничества молодых людей с синдромом Дауна «Рисуем вместе», который проходил в мае этого года в нашем городе-побратиме Мюнстере.

Проект ориентирован на обмен опытом в области современных методик реабилитации людей с ментальными нарушениями. Его организаторами выступили Союзы содействия партнерству городов Мюнстер-Рязань и Мюнстер-Люблин при поддержке администрации Мюнстера. Авторы проекта старались вовлечь молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в акции, которые проходят в рамках партнерства городов, тем самым дав им возможность познакомиться с разными культурами.

В городе-побратиме Рязани Мюнстере состоялся Международный проект «Рисуем вместе», участниками которого стали молодые люди с синдромом Дауна из Германии и Польши. С мая по сентябрь года итоговая выставка прошла в разных учреждениях Мюнстера. 28 сентября выставка откроется в нашем городе, а потом «поедет» в Польшу.