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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Сельхозтоваропроизводители Рязанской области примут участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017»

15:08 / Экономика

Главный ежегодный сельскохозяйственный форум страны пройдет с 4 по 7 октября на площадке ВДНХ в Москве, сообщает сайт правительства области. Ключевые темы «Золотой осени – 2017» – развитие экспортного потенциала отрасли и перспективы инвестиционного процесса в аграрной сфере.

Форум соберет лидеров отечественного АПК из различных субъектов РФ, в том числе Рязанского региона, которые продемонстрируют свои достижения в разделе «Животноводство и племенное дело». Всего экспозиция объединит свыше 160 племенных и товарных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций из 45 регионов России.

ООО «Авангард» Рязанского района представит крупный рогатый скот джерсейской породы, ООО «Разбердеево» Спасского района – овец романовской породы. Представители КФХ «Бортники» Рыбновского района привезут на выставку приокских среднерусских пчел, ОАО «Рязаньрыбпром» – парского карпа. Свои стенды подготовили также ряд свиноводческих хозяйств и ВНИИ коневодства Рыбновского района.

Делегация области примет участие в Агробизнесфоруме, который станет центральным событием выставки. Деловая программа традиционно нацелена на налаживание деловых контактов между сельхозпроизводителями, представителями органов государственной власти, финансово-кредитных структур, ведущими экспертами отрасли. Рязанские аграрии станут также участниками более 30 проектов деловой программы, в том числе отраслевых конкурсов в сфере пищевой и перерабатывающей отрасли, устойчивого развития сельских территорий и информационного обеспечения АПК.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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