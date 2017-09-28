Рязанцев и гостей города приглашают на благотворительный концерт во Дворец молодежи

Таким образом решено собрать средства на памятник академику И.П. Павлову в саду его родного дома

С такой инициативой выступили сотрудники музея и его друзья. Концерт состоится 1 октября 2017 года в 15-00 в Большом зале Дворца молодежи. Его будут вести Валентина Липина и Людмила Васютина – авторы известной песни о сирени Павлова.

В программе примут участие лучшие ансамбли и исполнители города Рязани, в их числе – Мария Видяпина, Владимир Блохин, Марина Оводкова, Юрий Орлов. Выступят и танцевальные коллективы Дворца молодежи. Зрителей ждут шутки и исторические факты, фотовыставка «Сирень Павлова» художника Андрея Дьяконова, игры, конкурсы и призы, представленные сотрудниками мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова.

С добрым словом к зрителям благотворительного концерта обратятся директор музея Наталья Загрина и председатель Клуба друзей музея И.П. Павлова Андрей Кашаев.

Приходите. Билет на благотворительный концерт стоит всего 150 рублей.