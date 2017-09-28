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Главная страница / Рязанские новости / 28 сентября 2017 года
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Рязанская область занимает второе место в ЦФО по темпам уборки зерновых и севу озимых зерновых культур

15:56 / Экономика

Об этом сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. По данным ведомства, уборка зерновых в регионе вышла на финишную прямую. В настоящее время в области обмолочено 544,3 тысячи га или 96,7 процента от уборочной площади. Намолочено 2080,6 тысячи тонн зерна (+626,4 тысячи тонн). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 38,2 ц/га или 126,5 процента по сравнению с уровнем прошлого года.

Шесть районов области завершили уборку зерновых. В девяти районах аграрии намолотили более 100 тысяч тонн зерна. В восьми – урожайность превышает среднеобластное значение.

В настоящее время среди регионов ЦФО Рязанская область занимает 2 место по темпам уборки зерновых культур, 7 место –по валовому сбору зерна и 8 место – по урожайности.

По темпам сева озимых зерновых культур среди регионов ЦФО Рязанская область также занимает 2 место. На сегодняшний день в области посеяно 287,6 тысячи га (97,2 процента) озимых.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 сентября 2017 года
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